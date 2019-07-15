В Швеции упал самолет с парашютистами: девять человек погибли

"Девять человек погибли в Швеции после того, как самолет, на котором они совершали прыжок с парашютом, упал на остров неподалеку северного города Умео", - говорится в сообщении.

Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Сигнал тревоги от него поступил чуть меньше чем за час, после чего он упал.

"Похоже, что-то произошло сразу после взлета", - отметила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.

На месте аварии работают специалисты.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.