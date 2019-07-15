В Швеции упал самолет с парашютистами: девять человек погибли
15 июля, 2019, 10:58
Недалеко от шведского города Умео разбился спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, все они погибли
Об этом сообщает The Local.
"Девять человек погибли в Швеции после того, как самолет, на котором они совершали прыжок с парашютом, упал на остров неподалеку северного города Умео", - говорится в сообщении.
Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Сигнал тревоги от него поступил чуть меньше чем за час, после чего он упал.
"Похоже, что-то произошло сразу после взлета", - отметила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.
На месте аварии работают специалисты.
Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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