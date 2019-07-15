Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых
15 июля, 2019, 15:25
По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Зерновых и зернобобовых экспортировано 49 995 тыс. тонн, из которых:
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пшеница и смесь пшеницы и ржи - 15 579 тыс. тонн;
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ячмень - 3692 тыс. тонн;
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рожь - 87,8 тыс. тонн;
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кукуруза - 29 822 тыс. тонн;
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другие зерновые и зернобобовые - 815 тыс. тонн.
Всего муки экспортировано 301 281 тонн, из которых:
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мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) - 299 897 тонн;
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мука других зерновых культур 1384 тонн.
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Напомним, за январь-апрель 2018 г. аграрный экспорт в страны ЕС вырос на $145 млн по сравнению с 2017 годом и составил $1,9 млрд.
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