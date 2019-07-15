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Espreso.tvОбществоУкраина установила новый рекорд по экспорту зерновых

Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Зерновых и зернобобовых экспортировано 49 995 тыс. тонн, из которых:

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи - 15 579 тыс. тонн;

  • ячмень - 3692 тыс. тонн;

  • рожь - 87,8 тыс. тонн;

  • кукуруза - 29 822 тыс. тонн;

  • другие зерновые и зернобобовые - 815 тыс. тонн.

Всего муки экспортировано 301 281 тонн, из которых:

  • мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) - 299 897 тонн;

  • мука других зерновых культур 1384 тонн.

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