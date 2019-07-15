Станица Луганская: В планах капитальный ремонт дорог, - Олифер
Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер в заметке на Facebook.
"Состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.
По данным Олифер, во время встречи речь шла об итогах поездки правительственной делегации, которая 2-3 июля работала в Луганской области, прежде всего - для решения проблем Станично-Луганского района.
По результатам совещания ряд министерств и ведомств получили соответствующие поручения.
"Среди задач, требующих первоочередного решения, - возмещение за поврежденное жилье; компенсация раненым и семьям погибших; выплата надбавок людям, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях на линии соприкосновения; строительство дополнительных железнодорожных веток для восстановления сообщения Станицы Луганской с подконтрольными Украине регионами; капитальный ремонт автодорог; противодействие информационной агрессии", - написала пресс-секретарь.
- Напомним, 27 июня состоялось разведения сил в Станице Луганской.
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