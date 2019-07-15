Станица Луганская: В планах капитальный ремонт дорог, - Олифер

15 июля, 2019, 17:49

Среди первоочередных задач на КПВВ "Станица Луганская" капитальный ремонт дорог, возмещение за поврежденное жилье и выплата надбавок людям, которые работают в учреждениях на линии соприкосновения

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер в заметке на Facebook.

"Состоялось совещание под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

По данным Олифер, во время встречи речь шла об итогах поездки правительственной делегации, которая 2-3 июля работала в Луганской области, прежде всего - для решения проблем Станично-Луганского района.

По результатам совещания ряд министерств и ведомств получили соответствующие поручения.

"Среди задач, требующих первоочередного решения, - возмещение за поврежденное жилье; компенсация раненым и семьям погибших; выплата надбавок людям, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях на линии соприкосновения; строительство дополнительных железнодорожных веток для восстановления сообщения Станицы Луганской с подконтрольными Украине регионами; капитальный ремонт автодорог; противодействие информационной агрессии", - написала пресс-секретарь.