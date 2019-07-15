Сегодня последний день смены места голосования
15 июля, 2019, 09:40
Понедельник, 15 июль, последний день, когда избиратели могут изменить место голосования
Об этом передает Еспресо.TV.
ЦИК упростила процедуру временного изменения места голосования: теперь не нужно подавать документы, или копии документов, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.
Отметим, что по состоянию на 14 июля месте голосования изменили около 200 тыс. человек.
Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
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