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Espreso.tvОбществоСегодня последний день смены места голосования

Сегодня последний день смены места голосования

Понедельник, 15 июль, последний день, когда избиратели могут изменить место голосования

Об этом передает Еспресо.TV.

ЦИК упростила процедуру временного изменения места голосования: теперь не нужно подавать документы, или копии документов, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Отметим, что по состоянию на 14 июля месте голосования изменили около 200 тыс. человек.

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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