Работники избирательного штаба Виктории Мухи попались на махинациях

15 июля, 2019, 19:26

Активисты Движения "Честно" зафиксировали мошеннические действия команды кандидата в нардепы Виктории Мухи, которые выманивали у граждан их персональные данные и якобы согласие о поддержке их кандидата

На территории 218 избирательного округа в Киеве (охватывает часть Святошино и Оболони) с громкого скандала в информационном пространстве начала свою предвыборную кампанию в борьбе за место в Верховной Раде действующий депутат Киеврады Виктория Муха.

Бдительные граждане и активисты Движения "Честно" поймали на горячем работников избирательного штаба Мухи, которые в нарушение закона агитировали за свою кандидатку еще до вступления этого статуса в ЦИК, а также выманивали у граждан их персональные данные, уговаривая предоставить их для внесения в анкеты, заполнялись якобы для записи в очередь на бесплатный медицинский осмотр в медицинских заведениях столицы.

При этом помощники Мухи умышленно закрывали рукой ту часть анкеты, где на самом деле речь шла о том, что владелец внесенных персональных данных поддерживает ее как будущего

нардепа и ее первоочередные шаги в Верховной Раде, а вовсе не о записи на медосмотр.

Информация об этом инциденте, который наблюдатели подтвердили фото и видеосвидетельствами, выложенными в Интернет, оперативно распространилась в соцсетях.

Виктория Муха отреагировала на эти неопровержимые доказательства манипуляции электоратом и фальсификацию уровня ее поддержки избирателями, как ни в чем не бывало. "Собрано 43 тыс. подписей в мою поддержку. Пусть кто-то попробует доказать, что они фальшивые, - заявила она, комментируя журналистам упреки в ее адрес.