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Espreso.tvОбществоПерепечатки избирательных бюллетеней не будет, - ЦИК

Перепечатки избирательных бюллетеней не будет, - ЦИК

ЦИК обязала участковые избирательные комиссии 42 ОВО проставить штамп "Выбыл" напротив фамилий депутатов, регистрация которых отменена

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"В связи с принятием постановления ЦИК об отмене регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 - 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100-102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182-184, 200-202, 204, 212 на внеочередных выборах народных депутатов Украина и невозможностью осуществить перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в этих округах Комиссия обязала участковые избирательные комиссии обычных и специальных избирательных участков указанных ОВО на своих заседаниях по приему избирательных бюллетеней одновременно с проставлением печати ДВК внести изменения в избирательные бюллетени путем проставления штампа "Выбыл" на сведениях в отношении кандидатов в народные депутаты Украины, регистрация которых отменена", - говорится в сообщении.

  • Напомним, голосование на досрочных выборах Верховной Рады Украины IX созыва должны состояться 21 июля 2019 г.

 

 

 

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