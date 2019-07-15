Нефедов приступил к обязанностям главы таможни

15 июля, 2019, 12:07

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов с понедельника, 15 июля, приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вчера (пятница, 12 июля, - ред.) был последний рабочий день, э-декларацию об увольнении в НАПК подал, обходной лист подписал, трудовую забрал. Спасибо Министерство экономического развития, буду скучать. С понедельника стоим на таможне!" , - говорится в публикации.

Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.