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Espreso.tvМирХуже всего за 27 лет: Торговая война со США замедляет экономику Китая

Хуже всего за 27 лет: Торговая война со США замедляет экономику Китая


фото: REUTERS
Экономический рост Китая замедлился до самого низкого уровня за последние три десятилетия

Об этом сообщает CNN.

После двух кварталов торговой войны между США и Китаем рост ВВП Китая упал до 6,2% по сравнению с 6,6% в 2018 году.

Американские производители выводят производство за пределы Китая, чтобы избежать тарифов в 25% на китайскую импортную продукцию.

Замедление темпов экономического роста Китая повлияет на глобальный экономический рост, что отразится и на экономике Европы.

Пекин и Вашингтон недавно договорились о временном перемирии в своей многомесячной торговой войне и планируют возобновить торговые переговоры.

Торговая война и замедление экономического роста Китая уже коснулись некоторых из крупнейших мировых компаний.

Напомним, Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая.

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