Хуже всего за 27 лет: Торговая война со США замедляет экономику Китая
Об этом сообщает CNN.
После двух кварталов торговой войны между США и Китаем рост ВВП Китая упал до 6,2% по сравнению с 6,6% в 2018 году.
Американские производители выводят производство за пределы Китая, чтобы избежать тарифов в 25% на китайскую импортную продукцию.
Замедление темпов экономического роста Китая повлияет на глобальный экономический рост, что отразится и на экономике Европы.
Пекин и Вашингтон недавно договорились о временном перемирии в своей многомесячной торговой войне и планируют возобновить торговые переговоры.
Торговая война и замедление экономического роста Китая уже коснулись некоторых из крупнейших мировых компаний.
Напомним, Microsoft и Amazon думают о переносе производства из Китая.
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