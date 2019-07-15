Грозы и местами шквалы: ГСЧС объявила штормовое предупреждение
15 июля, 2019, 11:31
15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
- В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +20 ... + 27, но в конце недели в большинстве областей существенно потеплеет.
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