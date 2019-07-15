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Espreso.tvОбществоГрозы и местами шквалы: ГСЧС объявила штормовое предупреждение

Грозы и местами шквалы: ГСЧС объявила штормовое предупреждение


фото: AP
15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

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