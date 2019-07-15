Грозы и местами шквалы: ГСЧС объявила штормовое предупреждение

15 июля, 2019, 11:31

15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.