Где пройдут дожди и когда потеплеет: прогноз погоды на неделю от Натальи Диденко

15 июля, 2019, 10:59

В ближайшие дни в результате воздействия атмосферных фронтов температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +20 ... + 27, но в конце недели в большинстве областей существенно потеплеет

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Пока Украина под влиянием атмосферных фронтов, пониженного атмосферного давления. Температура воздуха пока остается без особых изменений в пределах +20 ... + 25, в южной части - на несколько градусов выше", - сказала Диденко.

16 июля дожди более вероятны в восточной части Украины, на остальной территории - местами дожди, местами просветления. Температура воздуха низкой будет на востоке: +20 ... + 24. На остальной территории +21 ... + 25, на юге - до +26 ... + 27.

Во второй половине недели в Украине ожидается повышение температуры.

"Уже в ближайшие выходные - пятница, суббота, воскресенье - столбики поднимутся до + 25 ... + 29, а в южной части до +30", - рассказала метеоролог.

В Киеве в понедельник-вторник местами дожди от небольших до умеренных, 16 июля ожидается более прояснений.

"Температура воздуха в столице пока остается без особых изменений - в пределах +20 ... + 22. В Киеве, как и в большинстве областей, вторая половина недели отметится ощутимым повышением температуры воздуха", - добавила Диденко.