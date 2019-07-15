Аравийское море поглотило остров у берегов Пакистана
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.
Остров овальной формы сформировался после землетрясения магнитудой 7,7 в сентябре 2013 года на юге Пакистана. Он стал результатом извержения грязевого вулкана, который проснулся в результате землетрясения.
Высота острова составляла 20 метров, ширина - 90 метров, а длина - 40 метров.
Ученые предполагали быстрое исчезновение острова из-за постоянного контакта грязевого образования с волнами и приливами.
"В течение нескольких лет Landsat регулярно получал изображения следов грязи и осадочных отложений, которые обесцвечивали воду вокруг острова. К концу 2016 года у черты воды осталось немного рельефа. Спутниковые снимки показали, что Аравийское море вымывает остров во время приливов, подтвердив местные новости о том, что остров исчез ", - говорится в сообщении.
Напомним, у берегов Японии бесследно исчез остров Эсанбе Ханакита Коджима.
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