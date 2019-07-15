Аравийское море поглотило остров у берегов Пакистана

15 июля, 2019, 11:19

В Аравийском море у берегов Пакистана исчез остров Залзала (Zalzala Koh), образовавшийся шесть лет назад в результате мощного землетрясения

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA.

Остров овальной формы сформировался после землетрясения магнитудой 7,7 в сентябре 2013 года на юге Пакистана. Он стал результатом извержения грязевого вулкана, который проснулся в результате землетрясения.

Высота острова составляла 20 метров, ширина - 90 метров, а длина - 40 метров.

Ученые предполагали быстрое исчезновение острова из-за постоянного контакта грязевого образования с волнами и приливами.

"В течение нескольких лет Landsat регулярно получал изображения следов грязи и осадочных отложений, которые обесцвечивали воду вокруг острова. К концу 2016 года у черты воды осталось немного рельефа. Спутниковые снимки показали, что Аравийское море вымывает остров во время приливов, подтвердив местные новости о том, что остров исчез ", - говорится в сообщении.

Напомним, у берегов Японии бесследно исчез остров Эсанбе Ханакита Коджима.