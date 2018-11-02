Возле Японии исчез остров

2 ноября, 2018, 12:29

Необитаемый японский остров Эсанбе Ханакита Коджима бесследно исчез. К сожалению, этого не заметили жители Саруфуцу, поселка, который находится в 500 метрах от него, в северной части главного острова Хоккайдо

Эсанбе является одним из 158 необитаемых островов, которым правительство Японии дал названия в 2014 году, с целью определения своих территориальных границ и расширения исключительной экономической зоны, - сообщает Интерфакс-Украина.

Отдельные японские острова приобретают все большее значение, учитывая территориальные споры с Китаем по поводу острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Эсанбе Ханакита Коджима находится на западе Курильских островов, являющихся объектом длительных споров между Японией и Россией. Острова были захвачены советскими войсками через несколько дней после окончания Тихоокеанской войны.

Местные жители были предупреждены о возможном исчезновении острова в сентябре 2018 года, после того, как писатель Хироси Симидзу посетил Саруфуцу, чтобы написать продолжение своей книги о «скрытых» японских островах.

Он сообщил местному рыбному кооперативу, который отправил лодки к предполагаемому месту расположения острова. Однако обнаружил, что его уже там нет.

Старые рыбаки говорили, что видели остров десятки лет назад, однако впоследствии стали избегать этого района, поскольку системы навигации фиксировали его как подводный риф.

Японская береговая охрана заявила, что в последний раз, когда проводился обзор острова в 1987 году, он выступал лишь на 1,4 метра над поверхностью моря, поэтому ведущие специалисты пришли к выводу, что он был разрушен ветром и дрейфующим льдом, который образуется в Охотском море каждую зиму .