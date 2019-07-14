Возле побережья Туниса нашли тела 82 нелегальных мигрантов

14 июля, 2019, 10:26

Во время аварии судна с нелегальными мигрантами возле побережья Туниса погибли 82 человека

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующую информацию обнародовало местное отделение Международного движения Красного Полумесяца.

"После недели поисков тела всех 82 человек были извлечены", - сказал представитель организации Монжу Слим.

Как ранее сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, рыбакам удалось спасти с тонущего судна четырех человек. Один из них впоследствии скончался в больнице.

Судно с нелегальными мигрантами из Ливии перевернулось у берегов Туниса 3 июля. Всего на борту было 86 человек.