Возле побережья Туниса нашли тела 82 нелегальных мигрантов
14 июля, 2019, 10:26
Во время аварии судна с нелегальными мигрантами возле побережья Туниса погибли 82 человека
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Интерфакс-Украина".
Соответствующую информацию обнародовало местное отделение Международного движения Красного Полумесяца.
"После недели поисков тела всех 82 человек были извлечены", - сказал представитель организации Монжу Слим.
Как ранее сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, рыбакам удалось спасти с тонущего судна четырех человек. Один из них впоследствии скончался в больнице.
Судно с нелегальными мигрантами из Ливии перевернулось у берегов Туниса 3 июля. Всего на борту было 86 человек.
- Напомним, крупнейший в Европе лагерь для мигрантов, расположенный в Италии на острове Сицилия, официально закрыли 9 июля.
Читайте также
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
Читайте также
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин