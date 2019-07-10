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Espreso.tvМирИталия закрыла крупнейший в Европе лагерь для мигрантов

Италия закрыла крупнейший в Европе лагерь для мигрантов

Крупнейший в Европе лагерь для мигрантов, расположенный на острове Сицилия, официально закрыли 9 июля
Об этом сообщает ВВС .

"Центр мигрантов на итальянском острове Сицилия, который был одним из крупнейших в Европе в своем роде, было официально закрыто", - говорится в сообщении.

В церемонии закрытия принял участие министр внутренних дел страны Сальвини.

Когда в лагере находились более 4000 человек.

Как известно, Италия является основным пунктом в маршруте мигрантов, пересекающих Средиземное море из Северной Африки в Европу. В прошлом году правительство закрыло итальянские порты для кораблей с мигрантами, а Италия ввела штрафы для тех, кто без разрешения плавает в ее водах.

Хотя количество прибывших на территорию Италии резко сократилась от 181000 в 2016 году до 3071 в этом году, доля погибших и пропавших без вести возросло до 667 человек.

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