Италия закрыла крупнейший в Европе лагерь для мигрантов
"Центр мигрантов на итальянском острове Сицилия, который был одним из крупнейших в Европе в своем роде, было официально закрыто", - говорится в сообщении.
В церемонии закрытия принял участие министр внутренних дел страны Сальвини.
Когда в лагере находились более 4000 человек.
Как известно, Италия является основным пунктом в маршруте мигрантов, пересекающих Средиземное море из Северной Африки в Европу. В прошлом году правительство закрыло итальянские порты для кораблей с мигрантами, а Италия ввела штрафы для тех, кто без разрешения плавает в ее водах.
Хотя количество прибывших на территорию Италии резко сократилась от 181000 в 2016 году до 3071 в этом году, доля погибших и пропавших без вести возросло до 667 человек.
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