В Великобритании нашли виновного в утечке дипломатических документов о Трампе

14 июля, 2019, 12:05

В Великобритании установили источник утечки информации из дипломатических документов, в которых критиковали президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает The Sunday Times.

Секретные дипломатические телеграммы, которые бывший посол Великобритании в США Ким Даррок направлял британскому МИДу, передал прессе человек, имеющий доступ к архивным файлам.

Источник в службах безопасности рассказал, что личность подозреваемого удалось установить. Имена в статье не приводятся.

По данным газеты, полиция, MI-6 и МИД Великобритании в ходе совместного расследования исключили версию о хакерской атаке со стороны других стран.

Британская газета The Daily Mail на прошлой неделе обнародовала секретные дипломатические телеграммы Даррока. В них дипломат критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию, а также называл его "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным". После этого британский МИД начал расследовать утечку, а сам Даррок подал в отставку.

Трамп, в свою очередь, заявил, что его администрация отныне не желает иметь дело с Дарроком.

14 июля The Daily Mail опубликовала новые дипломатические телеграммы экс-посла. В них Даррок писал, что Трамп вышел из "ядерной сделки" с Ираном назло своему предшественнику Бараку Обаме. Данное решение Вашингтона экс-посол назвал "актом дипломатического вандализма".