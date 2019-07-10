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Espreso.tvМирБританский посол в США, которого Трамп назвал "сумасшедшим", уходит в отставку

Британский посол в США, которого Трамп назвал "сумасшедшим", уходит в отставку

Британский посол в США Ким Даррок, дипломатическая переписка которого привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом, подал в отставку
Об отставке посла сообщает ВВС со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

Напомним, причиной конфликта стало опубликованная в СМИ дипломатическая переписка посла, в которой он называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". Даррок предупреждал правительство, что "карьера Трампа может закончиться позором". Среди прочего, он описывал конфликты в Белом доме как "ножевые бои".

Это вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, который заявил, что не будет работать с британским послом, назвав его "сумасшедшим" , и дополнительно раскритиковал премьера Терезу Мэй.

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