Украина сообщила ОБСЕ, что Россия выдает сербского наемника по журналиста

14 июля, 2019, 10:04

Делегация Украины на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности сообщила, что Россия выдает сербского наемника, который воевал на Донбассе, за журналиста

Об этом сообщает "Укринформ".

Об этом рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Мы среагировали на информацию российской делегации о некоем "сербском журналисте" Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили, что это за человек. Который ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он - военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью выработки пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины и ВСУ в частности", - заявил Лоссовский.

По словам дипломата, присутствующие на заседании в деталях ознакомились с "боевым путем" наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил на Донбассе. А также узнали о наградах снайпера от официальных учреждений РФ за убийства украинцев. При этом отмечалось, что российская сторона по сути прикрывает военного преступника от правосудия, ведь, по законодательству Сербии, он должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.

"На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он отметил, что уголовный кодекс Сербии предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте за рубежом, как и еще больший срок - за организацию участия в войне или вооруженном конфликте в другой стране, под что именно и подпадает Деян Берич. По просьбе сербского представителя мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу", - отметил украинский дипломат.

По его словам, ранее в ходе заседаний Форума российская делегация приводила цитаты "сербского журналиста" Деяна Берича в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелах украинскими военными мирных городов на Донбассе.

Уроженец Сербии Деян Берич (позывной "Деки") с 2014 года находился в составе российских оккупационных войск во время аннексии Крыма, а позже воевал снайпером на Донбассе за так называемую "ДНР".

С декабря 2018 г. Берич позиционирует себя как якобы журналист одного малоизвестного российского интернет-издания, находясь при этом на официальных брифингах МИД РФ и действуя в интересах российской пропаганды.