В Италии приговорили к тюремным срокам трех наемников, воевавших на Донбассе за РФ

3 июля, 2019, 15:33

Суд итальянского города Генуя вынес приговоры трем боевикам, которые воевали на Донбассе против Украины в составе пророссийских военных формирований

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Боевиков обвинили в вербовке и ведении незаконных военных действий в пользу иностранного государства. 35-летнего итальянца Антонио Катальдо и 39-летнего албанца Олси Крутани приговорили к 2 годам 8 месяцам заключения, а 26-летнему молдованину Владимиру Вербицкому дали 1 год и 4 месяца лишения свободы.

Обвинение объяснило разницу срокам лишения свободы тем, что итальянец и албанец активно вербовали иностранцев для войны на Донбассе, а гражданин Молдовы был "простым солдатом". При этом наемники еще и получали разные денежные суммы. По данным правоохранителей, за боевые действия наемники получали 300-400 евро в месяц.

Издание La Stampa отмечает, что Катальдо, Крутани и Вербицкий стали первыми, кого в Италии осудили за незаконные боевые действия в пользу РФ.

Боевиков арестовали летом 2018 года в Италии, когда правоохранители разоблачили организацию по вербовке наемников для войны на Донбассе. Поиск и отправку на войну наемников осуществляли под прикрытием гуманитарных организаций в североитальянском регионе Лигурия.

По данным следователей, в организации входили еще как минимум три человека, однако их контакты и местонахождение неизвестны. По мнению правоохранителей, они вероятно скрываются в Донбассе. Это и представитель правых сил и "мозг" группировки Андреа Пальмери, сын экс-руководительницы организации ультраправой партии "Лига" Габриэле Каругати и неофашист из города Бреши Массимилиано Каваллери.

Следователи обнаружили телефонные записи, из которых понятно, что Пальмери, Каругати, Каваллери и приговоренный Катальдо участвовали в военных операциях против Украины, хорошо владели оружием и даже порой говорили: "вернусь в Италию, убью какого-нибудь политика".

В апреле 2018 года посольство Украины в Италии передало правоохранителям данные об участии в боевых действиях на Донбассе на стороне РФ не менее 30 итальянцев.