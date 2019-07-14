Россия летом перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов

14 июля, 2019, 12:27

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия с начала лета перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов для незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

Оккупанты продолжают активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения, в т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.