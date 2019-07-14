Россия летом перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов
Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.
Оккупанты продолжают активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.
В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения, в т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.
- В апреле стало известно, что вооруженные формирования России продолжают применять на востоке Украины "новинки" российского оборонпрома.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин