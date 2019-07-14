//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силРоссия летом перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов

Россия летом перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов


фото: informnapalm.org
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия с начала лета перебросила на Донбасс 600 тонн боеприпасов для незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

Оккупанты продолжают активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения, в т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать