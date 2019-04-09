Россия на Донбассе испытывает новинки своего оружия
9 апреля, 2019, 16:05
Вооруженные формирования России продолжают применять на востоке Украины "новинки" российского оборонпрома
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
"Во время обстрела позиций одного из подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации отмечено очередной факт применения противником новейших образцов вооружения РФ", - говорится в сообщении.
В частности, 5 апреля противник совершил обстрел украинских позиций по артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".
Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников".
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