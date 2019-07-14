Поклонская разорвала отношения с фанатиками из РПЦ, - СМИ

14 июля, 2019, 16:32

Бывшая прокурор Крыму, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская перестала поддерживать контакты со средой российских царепоклонников и ее духовником, идеологом движения Сергеем из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге

Об этом рассказал источник в ее окружении, передает Главное.ua со ссылкой на местные СМИ.

Их отношения ухудшились после того, как летом прошлого года Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева. Как отмечается, разрыв произошел именно под его влиянием.

Источник также рассказал, что Поклонская связалась с царепоклонниками, когда находилась в предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым.

"Он и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергею, хотя сам живет в Москве. Но после того, как они расстались, а потом Наталья вышла снова замуж, она у Сергея больше не бывает", - говорится в сообщении.

Известно также, что Поклонская не говорила духовнику о свадьбе и не пригласила его на торжества.