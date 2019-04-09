"В домом кричат майданутых, а я включала "Сватов ": Поклонская записала видео в поддержку Зеленского

9 апреля, 2019, 14:05

Экс- "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что поддерживает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и записала видео

Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

Поклонская сказала, что ей Зеленский нравится, потому что он замечательный актер и режиссер. В частности, она любит сериал "Сваты" и поблагодарила Зеленскому, что благодаря сериалу засыпала, когда "майданутых" кричали под окнами.

"Я очень люблю его сериал" Сваты ". Мы с ребенком постоянно смотрели, кстати говоря. Когда площадь была на улицах Киева, когда не удавалось находиться дома у себя, под домом внизу кричали эти майданутых, действительно спать там невозможно, так как кастрюли гремят, костер горел, чаек кипит, покрышки горят, дым летит. Парубий своим картавым голосом кричит "позор, стрелять" - больной человек. я включала "Сваты" в ноутбуке и вот пицц эту музыку, под их разговор я засыпала, как то успокаивалась ", - сказала Поклонская.

Она вспомнила и другой сериал - "Слуга народа". По ее мнению, он был специально запланирован, чтобы повлиять на людей.

"Фильм его" Слуга народа "- это не просто фильм. Это представляете уже, за сколько времени они запланировали, чтобы повлиять на умы людей, но только люди перепутали, жизнь это - не фильм. Такой трюк психологический, влияние на подсознание. Команда в Зеленского наверное хорошая ", - сказала Поклонская.