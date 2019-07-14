Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ

14 июля, 2019, 14:07

Оккупанты возле Металлиста в Луганской области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия примерно в 4 км к юго-западу от н.п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции. По их оценке, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км на север", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", - сообщили в миссии.

Еще в трех случаях, выполняя полет над оккупированной Макеевкой, беспилотник СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS, вероятно, в результате глушения.