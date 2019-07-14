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Espreso.tvЭкономикаАналитик рассказал, каким будет курс доллара перед парламентскими выборами

Аналитик рассказал, каким будет курс доллара перед парламентскими выборами


фото: rbc.ua
Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что на следующей неделе ожидается рост курса доллара по отношению к гривне

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

"Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9 / 26,2 грн", - сказал Иосуб.

Как напомнил аналитик, за прошедшую неделю на различных сегментах валютного рынка доллар изменился к гривне по-разному. Официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,4-0,6%.

"После попыток в начале недели опуститься ниже 25,5 грн, доллар на межбанке стабилизировался в диапазоне 25,5-26,0 грн, и, скорее всего, в ближайшее время будет оставаться в этих пределах", - добавил Иосуб.

Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

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