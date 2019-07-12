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Espreso.tvОбществоДоллар за сутки подорожал на 10 копеек

Доллар за сутки подорожал на 10 копеек

В пятницу, 12 июля, 1 $ стоит 25,80 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

В четверг он еще стоил 25,70 грн.

Евро также продолжает расти в цене. В пятницу его стоимость составляет 29,12 грн (предварительная стоимость - 28,84 грн).

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там 1 $ покупают по 25,95 грн, продают по 26,03 грн.

Евро покупают по 29,10 грн, продают - 29,22 грн.

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