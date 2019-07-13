Зидан покинул тренировочный сбор "Реала" из-за смерти брата
13 июля, 2019, 21:49
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул тренировочный сбор команды в Канаде из-за смерти родного брата
Об этом сообщает segodnya.ua .
Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. В связи с этим сегодняшняя тренировка мадридского клуба началась с минуты молчания. Ранее Зинедин Зидан покинул расположение "Реала" по семейным обстоятельствам.
"Реал" проходит предсезонный сбор в канадском Монреале. В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США. Сейчас мадридский клуб проводит тренировки на базе клуба "Монреаль Импакт".
- Напомним, 9 июля мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду.
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