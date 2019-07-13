Зидан покинул тренировочный сбор "Реала" из-за смерти брата

13 июля, 2019, 21:49

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул тренировочный сбор команды в Канаде из-за смерти родного брата

Об этом сообщает segodnya.ua .

Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. В связи с этим сегодняшняя тренировка мадридского клуба началась с минуты молчания. Ранее Зинедин Зидан покинул расположение "Реала" по семейным обстоятельствам.

"Реал" проходит предсезонный сбор в канадском Монреале. В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США. Сейчас мадридский клуб проводит тренировки на базе клуба "Монреаль Импакт".