Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения
13 июля, 2019, 19:49
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова с 43-летием
Приветствие Зеленский обнародовал в facebook.
Он отметил, что для миллионов людей в Украине и во всем мире Олег Сенцов является образцом несокрушимости и достоинства.
"Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Мы ничего вам сегодня не можем подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.
Президент добавил, что 13 июля побывал на админкордонах с временно оккупированным Крымом. "Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", - написал Зеленский.
- Заключенному на севере России украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцову в субботу, 13 июля 2019 года, исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он вынужден встречать в неволе.
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