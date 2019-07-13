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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова с 43-летием

Приветствие Зеленский обнародовал в facebook.

Он отметил, что для миллионов людей в Украине и во всем мире Олег Сенцов является образцом несокрушимости и достоинства.

"Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Мы ничего вам сегодня не можем подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.

Президент добавил, что 13 июля побывал на админкордонах с временно оккупированным Крымом. "Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", - написал Зеленский.

  • Заключенному на севере России украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцову в субботу, 13 июля 2019 года, исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он вынужден встречать в неволе.
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