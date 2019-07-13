Свой 43-й день рождения Сенцов отмечает в российской колонии

13 июля, 2019, 13:04

Заключенному на севере России украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцов в субботу, 13 июля 2019 года, исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он вынужден встречать в неволе

Его адвокат Дмитрий Динзе написал накануне, что Сенцов чувствует себя нормально и пишет в колонии новые рассказы.

Акции в поддержку Олега Сенцова состоятся сегодня по всему миру: в Украине, США, Канаде, Великобритании, Германии, Латвии, Люксембурге и даже в Москве.

Кроме украинских городов, мероприятия запланированы также в США, Канаде, Великобритании, Германии, Латвии, Люксембурге, а также в российской столице.

Крымского режиссера Олега Сенцова и общественного деятеля Александра Кольченко вместе с еще двумя людьми представители российских спецслужб задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года.

В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного россиянами Олега Сенцова подписали более 100 тыс. человек.