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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

Об этом сообщает "Укринформ".

Зеленский представил Гусева в сервисном центре КПВВ "Чонгар".

"Хотел бы поздравить вас с новым главой ОГА и подписать указ", - сказал президент, представляя Юрия Гусева.

Новый председатель облгосадминистрации поблагодарил за доверие, пообещал менять систему и отметил, что главы РГА будут избираться по программе LIFT.

Юрий Гусев родился в 1979 году в городе Коростышев Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. В разные годы возглавлял группу советников экс-министра экономики Богдана Данилишина, был заместителем директора департамента по инвестициям в минэкономики, возглавлял департамент национальных проектов в Госагентстве по инвестициям Владислава Каськива. Экс-заместитель министра обороны Украины (2014-2016). 26 июня 2019 года Кабинет министров поддержал назначение Гусева на пост главы Херсонской ОГА.

 

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