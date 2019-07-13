В "Слуге народа" хотят начать работу обновленного парламента в августе

13 июля, 2019, 20:51

В партии "Слуга народа" хотят провести первое заседание нового состава Верховной Рады уже в августе

Об этом заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, в партии планируют не ждать крайнего срока, который предусмотрен законом.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого августа - это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.

Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться до 9 сентября 2019 года включительно, то есть не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов.