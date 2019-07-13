В "Слуге народа" хотят начать работу обновленного парламента в августе
13 июля, 2019, 20:51
В партии "Слуга народа" хотят провести первое заседание нового состава Верховной Рады уже в августе
Об этом заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко, сообщает "Радио Свобода".
По его словам, в партии планируют не ждать крайнего срока, который предусмотрен законом.
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого августа - это так, может, еще рано... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.
Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться до 9 сентября 2019 года включительно, то есть не позднее чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов.
- Напомним, 13 июля снятого ЦИК по выборам кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов, объясняющих его длительное отсутствие в Украине на протяжении последних 5 лет.
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