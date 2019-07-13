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Espreso.tvВыборы 2019В ЦИК назвали сумму, потраченную партиями на парламентских выборах

В ЦИК назвали сумму, потраченную партиями на парламентских выборах


фото: UA.news
По данным Центральной избирательной комиссии украинские политические партии потратили на выборы 506 млн грн

Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает движение "ЧЕСНО" .

По состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн грн, а потратили - 506 млн грн. Эта сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 98,2 млн грн. "Слуга народа" собрала 97,5млн грн, "Голос" - 78 млн грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн грн, "Оппозиционный блок" - 69 млн грн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн грн , "Батькивщина" - 35,4млн грн.

"В абсолютном большинстве случаев избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть, в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии. Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе, когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года и в ноябре, когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль"- отметили в ЧЕСНО.

В то же время, по объемам затрат "Слуга народа" опередила "Радикальная партия". Так, "Слуга народа" потратила 96,9 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 73 млн грн, "Голос" - 71,6 млн грн, Украинская стратегия Гройсмана - 61,2 млн грн, Оппозиционный блок - 55 млн грн , "Европейская Солидарность" - 47,2 млн грн, "Батькивщина" - 35 млн грн.

ЧЕСНО также отмечает, что промежуточный финансовый отчет подала также "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако открыть их отчет по техническим причинам пока невозможно.

"Традиционно партии больше всего тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 млн грн, или 81% от общего объема расходов партий", - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о доходах и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.

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