Фильтруй Раду: движение "Честно" оценило добродетельность народных депутатов VIII созыва
Об этом сообщает пресс-служба движения "Честно".
Анализ почти восьмилетней работы депутатов поможет избирателю оценить, насколько он или она были добродетельными, говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность народных депутатов изучали за 6 критериям:
- прогулы заседаний в Раде;
- кнопкодательство;
- поддержка политических реформ;
- антидемократичность;
- фигурирование в антикоррупционных расследованиях;
- гречкосейство.
Отмечается, что индекс по отрицательным индикаторам складывается так: чем выше балл, тем хуже. Каждый критерий: это 1 балл, за исключением политических реформ, который отминусовывает 1 балл.
Поэтому рейтинг добропорядочных народных депутатов выглядит так.
Наименее добродетельными нардепами, по версии движения "Честно", являются: Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солидарность"), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ( "Воля народа"), Антон Яценко Антон Киссе, Владимир Зубик ("Видродження") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").
Среди 10 наиболее добродетельных на данный момент оказались 5 членов фракции "Самопомич", по одному члену "Батькивщины" и БПП "Солидарность" и трое внефракционных депутатов.
Отмечается, что рейтинг и критерии, составленные движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь украинцам сделать информированный выбор во время голосования.
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