//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФильтруй Раду: движение "Честно" оценило добродетельность народных депутатов VIII созыва

Фильтруй Раду: движение "Честно" оценило добродетельность народных депутатов VIII созыва

Движение "Честно" проанализировало работу народных депутатов Украины по шести критериям

Об этом сообщает пресс-служба движения "Честно".

Анализ почти восьмилетней работы депутатов поможет избирателю оценить, насколько он или она были добродетельными, говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность народных депутатов изучали за 6 критериям:

  • прогулы заседаний в Раде;
  • кнопкодательство;
  • поддержка политических реформ;
  • антидемократичность;
  • фигурирование в антикоррупционных расследованиях;
  • гречкосейство.

Отмечается, что индекс по отрицательным индикаторам складывается так: чем выше балл, тем хуже. Каждый критерий: это 1 балл, за исключением политических реформ, который отминусовывает 1 балл.

Поэтому рейтинг добропорядочных народных депутатов выглядит так.

Наименее добродетельными нардепами, по версии движения "Честно", являются: Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солидарность"), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ( "Воля народа"), Антон Яценко Антон Киссе, Владимир Зубик ("Видродження") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").

Среди 10 наиболее добродетельных на данный момент оказались 5 членов фракции "Самопомич", по одному члену "Батькивщины" и БПП "Солидарность" и трое внефракционных депутатов.

Отмечается, что рейтинг и критерии, составленные движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь украинцам сделать информированный выбор во время голосования.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать