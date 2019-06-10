Фильтруй Раду: движение "Честно" оценило добродетельность народных депутатов VIII созыва

Отмечается, что деятельность народных депутатов изучали за 6 критериям:

прогулы заседаний в Раде;

кнопкодательство;

поддержка политических реформ;

антидемократичность;

фигурирование в антикоррупционных расследованиях;

гречкосейство.

Отмечается, что индекс по отрицательным индикаторам складывается так: чем выше балл, тем хуже. Каждый критерий: это 1 балл, за исключением политических реформ, который отминусовывает 1 балл.

Поэтому рейтинг добропорядочных народных депутатов выглядит так.

Наименее добродетельными нардепами, по версии движения "Честно", являются: Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солидарность"), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ( "Воля народа"), Антон Яценко Антон Киссе, Владимир Зубик ("Видродження") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").

Среди 10 наиболее добродетельных на данный момент оказались 5 членов фракции "Самопомич", по одному члену "Батькивщины" и БПП "Солидарность" и трое внефракционных депутатов.

Отмечается, что рейтинг и критерии, составленные движением "Честно", являются рекомендательными для избирателей и призваны помочь украинцам сделать информированный выбор во время голосования.