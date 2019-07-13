На Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей
13 июля, 2019, 16:08
В Ривненской области в результате взрыва погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
"Предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги, Дубенского района", - сообщает МВД Украины.
Известно, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчині, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.
Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.
Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.
- 8 июля в районе села Новотроицкое мужчина получил взрывное ранение.
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