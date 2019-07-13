На Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей

13 июля, 2019, 16:08

В Ривненской области в результате взрыва погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги, Дубенского района", - сообщает МВД Украины.

Известно, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчині, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.