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Espreso.tvКриминалНа Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей

На Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей


фото: rbc.ua
В Ривненской области в результате взрыва погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги, Дубенского района", - сообщает МВД Украины.

Известно, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчині, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также его привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

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