Взрыв на Донетчине: Раненого мужчину доставили в больницу Днипра

8 июля, 2019, 18:03

8 июля около 5 часов утра в районе села Новотроицкое человек получил взрывное ранение

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова доставили мужчину 1995 года рождения, раненого возле села Новотроицкое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранение он получил 8 июля во время взрыва.

Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в травматическое отделение больницы города Волноваха. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днипро.