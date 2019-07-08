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Espreso.tvОбществоВзрыв на Донетчине: Раненого мужчину доставили в больницу Днипра

Взрыв на Донетчине: Раненого мужчину доставили в больницу Днипра


фото: pressjfo.news
8 июля около 5 часов утра в районе села Новотроицкое человек получил взрывное ранение

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова доставили мужчину 1995 года рождения, раненого возле села Новотроицкое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранение он получил 8 июля во время взрыва.

Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в травматическое отделение больницы города Волноваха. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днипро.

 

 

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