Зеленский еще до победы на выборах разговаривал с Волкером относительно русского языка на Донбассе, - Лещенко

12 июля, 2019, 11:22

Владимир Зеленский еще до победы на президентских выборах разговаривал со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером о предоставлении оккупированным территориям права официально использовать русский язык

Об этом народный депутат Сергей Лещенко заявил в интервью РБК-Украина .

"Это не спонтанная идея. Концепция о том, чтобы оккупированные территории могли использовать русский язык официально и неофициально, звучала еще во время выборов президента. Зеленский это озвучивал во время встречи с Куртом Волкером, и на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, на которых я был ", - отметил Лещенко.

Он рассказал, что для примирения внутри страны Зеленский заявил, что готов обсуждать предоставление оккупированным территориям права говорить на русском.

Ранее Зеленский заявлял , что жителям Донбасса нужно предоставить возможность говорить и заполнять документы на русском языке.