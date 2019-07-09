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Espreso.tvОбществоЗеленский не видит проблемы, чтобы придать особый статус русскому языку на Донбассе

Зеленский не видит проблемы, чтобы придать особый статус русскому языку на Донбассе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса нужно предоставить возможность говорить и заполнять документы на русском языке

Об этом он заявил во время прогулки после саммита Украина-ЕС. Видео опубликовал в Facebook журналист Юрий Дощатов.

"Я думаю, что мы когда-то прекратим войну. И предоставить людям возможность говорить по-русски в Донецке, если они хотят, а что в этом за проблема? У нас в целом этой проблемы нет. Такая информационная была война, нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите ... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальная просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке , я не вижу никакой проблемы ", - сказал Зеленский.

 

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