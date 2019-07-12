Избирательный кодекс принят с нарушением регламента, - Стефанчук

12 июля, 2019, 07:32

Новый Избирательный кодекс Украины был проголосован с нарушением регламента Верховной Рады

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает Liga .

По его словам, народные депутаты не ознакомились с текстом перед принятием документа. Стефанчук уточнил, что ему неизвестно, будет ли президент подписывать принятый документ.

"Когда кодекс принимают с 18 раза. Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что любое решение будет приниматься после того, как изучат этот кодекс.

Стефанчук сказал, что президент выступает за открытые списки.