//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзбирательный кодекс принят с нарушением регламента, - Стефанчук

Избирательный кодекс принят с нарушением регламента, - Стефанчук

Новый Избирательный кодекс Украины был проголосован с нарушением регламента Верховной Рады

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает Liga .

По его словам, народные депутаты не ознакомились с текстом перед принятием документа. Стефанчук уточнил, что ему неизвестно, будет ли президент подписывать принятый документ.

"Когда кодекс принимают с 18 раза. Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что любое решение будет приниматься после того, как изучат этот кодекс.

Стефанчук сказал, что президент выступает за открытые списки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать