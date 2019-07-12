Великобритания объявила "критический" уровень угрозы для судов в Персидском заливе
"Великобритания подняла код судов под британским флагом, проходящих через иранские воды в Персидском заливе, до самого высокого уровня", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, министерство транспорта страны повысило код для коммерческих танкеров и других судов до уровня три, что является "критическим".
Таким образом судам рекомендуют по возможности избегать иранских территориальных вод или минимизировать свою заметность при прохождении через Ормузский пролив, а также в других местах вдоль побережья.
Кроме этого судам под британским флагом рекомендуется следить за иранскими патрульными катерами, которые "проявляют агрессию по отношению к ним".
Рекомендации были изданы после того, как полиция Гибралтара арестовала капитана иранского супертанкера "Грейс-1", задержанного по подозрению, что он перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций ЕС.
Также накануне американские и британские СМИ сообщили , что вечером 10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который шел по Ормузском проливе, изменить курс и остановиться неподалеку, в иранских территориальных водах. Однако в дело вмешался корабль Военно-морских сил Соединенного королевства, сопровождавший танкер. В Иране отрицают обвинения.
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