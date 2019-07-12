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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Коктебеле обнаружили критическое количество химикатов в море

В оккупированном Коктебеле обнаружили критическое количество химикатов в море

В оккупированном Крыму в поселке Коктебель экологическая катастрофа: исследования морской воды показали, что содержание иона аммония превышает норму в 168 раз

Об этом сообщает группа "Информационный сопротивление" .

"В поселке Коктебель оккупированного Крыма - экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона аммония превышает норму в 168 раз. Не лучше ситуация и по другим показателям. Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday & Крим25%", - говорится в сообщении.

Блогера уточнила, что ион аммония - продукт распада аммония аммиака.

"По сути это канализационные стоки, фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества - превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и т.д.", - сказала она.

  • Ранее сообщалось, в комитете ЮНЕСКО не позволили распространять литературу о "русском" Херсонесе.
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