В оккупированном Коктебеле обнаружили критическое количество химикатов в море

12 июля, 2019, 13:13

В оккупированном Крыму в поселке Коктебель экологическая катастрофа: исследования морской воды показали, что содержание иона аммония превышает норму в 168 раз

Об этом сообщает группа "Информационный сопротивление" .

"В поселке Коктебель оккупированного Крыма - экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона аммония превышает норму в 168 раз. Не лучше ситуация и по другим показателям. Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday & Крим25%", - говорится в сообщении.

Блогера уточнила, что ион аммония - продукт распада аммония аммиака.

"По сути это канализационные стоки, фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества - превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и т.д.", - сказала она.

КОКТЕБЕЛЬ-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз

Продукт распада аммония-аммиак

По сути это канализационные стоки

Фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз!

Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств

и пр. pic.twitter.com/sIBjJMMz6M - RoksolanaToday & Крым25% (@KrimRt) July 11, 2019