В оккупированном Коктебеле обнаружили критическое количество химикатов в море
Об этом сообщает группа "Информационный сопротивление" .
"В поселке Коктебель оккупированного Крыма - экологическая катастрофа. Как показывают результаты исследования морской воды, содержание иона аммония превышает норму в 168 раз. Не лучше ситуация и по другим показателям. Документы о результатах исследований выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday & Крим25%", - говорится в сообщении.
Блогера уточнила, что ион аммония - продукт распада аммония аммиака.
"По сути это канализационные стоки, фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз! Анионные поверхностные активные вещества - превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств и т.д.", - сказала она.
КОКТЕБЕЛЬ-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА- RoksolanaToday & Крым25% (@KrimRt) July 11, 2019
Ион аммония-превышение ПДК в 168 раз
Продукт распада аммония-аммиак
По сути это канализационные стоки
Фосфат-ион - превышение ПДК в 39 раз!
Анионные поверхностные активные вещества-превышение ПДК в 20 раз! Это от чистящих, моющих средств
и пр. pic.twitter.com/sIBjJMMz6M
- Ранее сообщалось, в комитете ЮНЕСКО не позволили распространять литературу о "русском" Херсонесе.
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