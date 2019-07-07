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Espreso.tvОбществоНа комитете ЮНЕСКО не позволили распространять литературу о "российском" Херсонесе

На комитете ЮНЕСКО не позволили распространять литературу о "российском" Херсонесе

В азербайджанской столице Баку, на сорок третьей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, изъяли специальный выпуск вестника комиссии России по делам ЮНЕСКО, в котором объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" незаконно включено в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации

Об этом в Twitter написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"43 сессия UNESCO в Баку кроме рассмотрения важных вопросов," отметилась "порцией очередной российской пропаганды. Херсонес (Крым) почему-то стал российским объектом Всемирного наследия. Благодаря делегации Украины, ПУ (посольство Украины - ред.) и азербайджанским коллегам незаконная продукция изъята ", - отметил посол.

  • 5 июля в Баку правительственная украинская делегация на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО обнаружила , что российская сторона распространяет пропагандистский спецвыпуск вестника ЮНЕСКО, в котором украинский объект всемирного наследия Херсонес Таврический назван объектом РФ.
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