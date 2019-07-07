На комитете ЮНЕСКО не позволили распространять литературу о "российском" Херсонесе

7 июля, 2019, 09:38

В азербайджанской столице Баку, на сорок третьей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, изъяли специальный выпуск вестника комиссии России по делам ЮНЕСКО, в котором объект Всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" незаконно включено в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации