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Espreso.tvСпортУкраинец ярко отличился в матче Лиги Европы

Украинец ярко отличился в матче Лиги Европы


фото: Sportarena.com
В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы украинский форвард латвийского "Вентспилса" Михаил Сергийчук ярко забил в ворота албанского "Теуту"

Видео гола "Вентсплис" выложил на странице в youtube.

Прибалтийская команда разгромила албанцев на своем поле. С первых минут в составе хозяев вышли двое украинский - экс-вратарь "Олимпика" Константин Махновский и экс-форвард "Карпат", "Вереса", "Ворсклы" и "Десны" Михаил Сергейчук. Уже на 5 минуте украинец красивым ударом в падении забил первый мяч в матче.

Во втором тайме Михаил покинул поле, а хозяева успели забить еще два гола. Украинский голкипер сохранил ворота "сухими", сделав три сейва. Счет 3: 0 практически не оставляет албанском клуба шансов на победу в противостоянии.

Победитель пары в 2 квалификационном раунде встретится с сильнейшей командой противостояния "Гзира Юнайтед" - "Хайдук" Сплит. В первом матче гостевую победу одержала хорватская команда со счетом 2: 0.

Вчера также отличился украинский форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола, дубль которого помог казахам одолеть "Широки Бриег" (2: 0).

 

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