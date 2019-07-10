Определились результаты первых матчей Лиги Европы
10 июля, 2019, 09:01
Стартовали поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы
Об этом сообщает "Террикон" .
В первых матчах существенные победы одержали "Рейнджерс" и ЦСКА: шотландцы на выезде разгромили "Сент-Джозефс", а болгары дома расправились с "Титоград".
Лига Европы 2019-20
9 июля
"Гзира Юнайтед" - "Хайдук" Сплит 0: 2
Голы: Дьюрчо, 44 (0: 1); Дольчек, 97 (0: 2)
ЦСКА - "Титоград" 4: 0
Голы: Эвандро да Силва, 40 (1: 0); Тьягу Родригеш, 53 (2: 0) Джефферсон, 55 (3: 0) Малинов, 73 (4: 0)
"Сент-Джозефс" - "Рейнджерс" 0: 4
Голы: Джек Р., 49 (0: 1); Оджо, 57 (0: 2) Голдсон, 68 (0: 3) Морелос, 77 (0: 4)
- 10 июля стало известно, что на первой стадии квалификации Лиги чемпионов "Астана", которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, и "Селтик", за который выступает футболист сборной Украины Марьян Швед, успешно завершили свои поединки .
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