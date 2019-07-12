Суд отменил отказ ЦИК регистрировать заместителя генпрокурора времен Януковича Кузьмина
Об этом сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров в Facebook.
"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал адвокат.
ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в нардепы 2 июля. Уже на следующий день СБУ начала проверять, находился ли Кузьмин в Украине в течение последних 5 лет, что является обязательным условием участия в выборах.
5 июля 2019 ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером.
По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях.
При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ей Крыму.
Вроде бы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
При президентстве Виктора Януковича именно под руководством Кузьмина "расследовались" громкие уголовные дела, в частности, дела тогда уже экс-премьера Юлии Тимошенко и ее министров, среди которых и Юрия Луценко.
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