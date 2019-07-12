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Espreso.tvОбществоСуд отменил отказ ЦИК регистрировать заместителя генпрокурора времен Януковича Кузьмина

Суд отменил отказ ЦИК регистрировать заместителя генпрокурора времен Януковича Кузьмина

Суд отменил иск ЦИК об отмене регистрации кандидата в народные депутаты заместителю генпрокурора эпохи президентства Януковича Ренату Кузьмину

Об этом сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров в Facebook.

"Шестой апелляционный административний суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины", - написал адвокат.

ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в нардепы 2 июля. Уже на следующий день СБУ начала проверять, находился ли Кузьмин в Украине в течение последних 5 лет, что является обязательным условием участия в выборах.

5 июля 2019 ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером.

По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях.

При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ей Крыму.

Вроде бы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.

При президентстве Виктора Януковича именно под руководством Кузьмина "расследовались" громкие уголовные дела, в частности, дела тогда уже экс-премьера Юлии Тимошенко и ее министров, среди которых и Юрия Луценко.

 

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