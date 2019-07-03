Не только Клюев и Шарий: заместителя генпрокурора времен Януковича зарегистрировали кандидатом в нардепы, - ГПУ
Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.
Отмечается, что заместителю председателя ЦИК Евгению Радченко 20 июня направили письмо от Генпрокуратуры, где рассказывалось о расследовании уголовного производства в отношении Кузьмина.
Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за это ему грозит лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
В письме также сообщается, что следователи не смогли установить пребывания Кузьмина на территории Украины. По данным правоохранителей, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только в аннексирована Крыму, но и на территории РФ.
"Однако, этот" кандидат "тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и останься без внимания как СМИ, так и активистов", - написала Сарган.
На сайте ЦИК сообщается , что Кузьмин выдвигается от "Оппозиционного платформы - За жизнь".
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