Столицу до конца суток накроет гроза
12 июля, 2019, 14:40
Украинцев предупреждают о грозах в Киеве и области
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 12 июля в Киеве и Киевской области грозы.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала , что в пятницу, 12 июля, в Киеве будут локальные дожди, а днем ожидается около +23 градусов.
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