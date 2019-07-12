Столицу до конца суток накроет гроза

12 июля, 2019, 14:40

Украинцев предупреждают о грозах в Киеве и области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 12 июля в Киеве и Киевской области грозы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала , что в пятницу, 12 июля, в Киеве будут локальные дожди, а днем ожидается около +23 градусов.