В пятницу в Украине немного потеплеет, - синоптик
11 июля, 2019, 11:56
Дожди 12 июля наиболее вероятны на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.
В пятницу, 12 июля, днем ожидается ожидается +20 +26 градусов
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .
Отмечается, что самыми теплыми будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.
Ночь в Украине еще будет холодной, + 8 + 13 градусов (на юге - теплее, конечно).
Дожди 12 июля наиболее вероятны на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.
На значительной части территории Центра, Юга и Востока - без существенных осадков.
В Киеве будут локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов.
"На выходных будет теплее, но все равно остается вероятность местных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", - написала Диденко.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин