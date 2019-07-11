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Espreso.tvОбществоВ пятницу в Украине немного потеплеет, - синоптик

В пятницу в Украине немного потеплеет, - синоптик


фото: facebook
В пятницу, 12 июля, днем ожидается ожидается +20 +26 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале .

Отмечается, что самыми теплыми будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Ночь в Украине еще будет холодной, + 8 + 13 градусов (на юге - теплее, конечно).

Дожди 12 июля наиболее вероятны на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.
На значительной части территории Центра, Юга и Востока - без существенных осадков.

В Киеве будут локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов.

"На выходных будет теплее, но все равно остается вероятность местных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", - написала Диденко.

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