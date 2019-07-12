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Espreso.tvОбществоРада не поддержала постановление, которое блокирует подписание Избирательного кодекса

Рада не поддержала постановление, которое блокирует подписание Избирательного кодекса


фото: rada.gov.ua
12 июля под время пленарного заседания Верховной Рады проект постановления об отмене решения парламента о принятии Избирательного кодекса поддержали 2 нардепа

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отмена решения парламента о принятии Избирательного кодекса поддержали 2 нардепа, против - 38.

"Это дает возможность подписать кодекс и передать его на подпись (Президенту - ред.,)", - заявил голова Верховной Рады Андрей Парубий.

 

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