Рада не поддержала постановление, которое блокирует подписание Избирательного кодекса
12 июля, 2019, 12:07
12 июля под время пленарного заседания Верховной Рады проект постановления об отмене решения парламента о принятии Избирательного кодекса поддержали 2 нардепа
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отмена решения парламента о принятии Избирательного кодекса поддержали 2 нардепа, против - 38.
"Это дает возможность подписать кодекс и передать его на подпись (Президенту - ред.,)", - заявил голова Верховной Рады Андрей Парубий.
- Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%. За это проголосовали 230 народных депутатов.
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