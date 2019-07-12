Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

12 июля, 2019, 17:14

Премьер-министр Молдовы Майя Санду на встрече с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михеилом Саакашвили попросила его оказать помощь в реформировании молдавской юстиции

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на молдавские СМИ.

"Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили пока участвует в предвыборной кампании в Украине, и он очень занят, но к концу августа у нас будут разговоры по этой проблеме", - сообщила Санду в пятницу в интервью изданию Cotidianul.

Она заявила, что хотела бы получить помощь Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, и рассказала, что молдавские специалисты в новом правительстве проводят переговоры со специалистами, которые способствовали в реформе юстиции и полиции в Грузии в период правления Саакашвили.

По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.

Молдавские издания (в частности, point.md) сообщают, что встреча Санду и Саакашвили состоялась вечером 11 июля в аэропорту Киева "Борисполь".

Бывший президент Грузии сообщил в социальных сетях, он прилетел из Варшавы, а молдавская правительственная делегация во главе с Санду летела из Киева, где в четверг побывала с официальным визитом.

"Мы поговорили в аэропорту "Борисполь" с премьер-министром Молдовы Майей Санду и ее замечательной командой, в которую вошел Нику Попеску, блестящий министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским", - рассказал Саакашвили.

Он отметил, что "Майя, как всегда, впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире".

"Она реально может превратить Молдову на образец успешных реформ для всего региона", - заявил экс-президент Грузии.

Напомним, накануне премьер-министр Молдовы Майя Санду посетила Украину.