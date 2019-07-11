Премьер Молдовы на брифинге в Киеве выступила на украинском языке
Об этом сообщает " Европейская правда".
В Киеве прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.
Санду говорила на украинском языке.
"Для меня честь быть здесь в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько отваги, силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость", - сказала она во вступительном слове.
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"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, суверенитет и будущее как европейского государства", - добавила она, после чего перешла на английский язык.
Санду также заявила, что новое правительство Молдовы планирует усилить сотрудничество с Украиной и видит стратегическое партнерство одним из краеугольных камней своей безопасности.
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