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Espreso.tvОбществоПремьер Молдовы на брифинге в Киеве выступила на украинском языке

Премьер Молдовы на брифинге в Киеве выступила на украинском языке

Часть своего выступления на пресс-конференции с Владимиром Зеленским Майя Санду произнесла на украинском

Об этом сообщает " Европейская правда".

В Киеве прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Санду говорила на украинском языке.

"Для меня честь быть здесь в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько отваги, силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость", - сказала она во вступительном слове.

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"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, суверенитет и будущее как европейского государства", - добавила она, после чего перешла на английский язык.

Санду также заявила, что новое правительство Молдовы планирует усилить сотрудничество с Украиной и видит стратегическое партнерство одним из краеугольных камней своей безопасности.

 

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