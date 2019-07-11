Премьер Молдовы на брифинге в Киеве выступила на украинском языке

11 июля, 2019, 18:59

Часть своего выступления на пресс-конференции с Владимиром Зеленским Майя Санду произнесла на украинском

Об этом сообщает " Европейская правда".

В Киеве прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Санду говорила на украинском языке.

"Для меня честь быть здесь в Киеве, столице европейской нации, которая продемонстрировала столько отваги, силы и стойкости в борьбе за свободу и независимость", - сказала она во вступительном слове.

Читайте также: Сергей Герасимчук: В Молдове Плахотнюк почти полностью сдал свои позиции

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я чувствую глубокое уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, суверенитет и будущее как европейского государства", - добавила она, после чего перешла на английский язык.

Санду также заявила, что новое правительство Молдовы планирует усилить сотрудничество с Украиной и видит стратегическое партнерство одним из краеугольных камней своей безопасности.