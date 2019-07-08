"Динамо" настаивает на трансфере полузащитника "Фенербахче"
Об этом сообщает журналист Ajansspor Экрем конуре.
"Динамо" настаивает на трансфере Зайца. Новое предложение - 7 млн евро. Переговоры в процессе", - написал конуре.
Ранее "Динамо" предложило 6 млн евро за 25-летнего словенца. Турецкий клуб хочет за Миху Зайца не менее 9 млн евро.
Футболист перешел в стамбульский клуб в января 2019 года bp "Эмполи" за 3,5 млн евро. За это время он забил 2 гола в 10 матчах. Также в его активе 4 гола в 15 встречах за сборную Словении. Контракт игрока с "Фенербахче" рассчитан до лета 2023 года.
Зайц преимущественно действует как атакующий хавбек, также способен сыграть центрального полузащитника.
Dinamo Kiev, Zajc'i transferinde baya ısrarcı. Yeni teklifleri 7 milyon Euro. Görüşmeler devam ediyor.- Ekrem Konur (@Ekremkonur) 7 июля 2019 г.
- 8 июля стало известно, что "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро .
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