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Espreso.tvСпорт"Динамо" настаивает на трансфере полузащитника "Фенербахче"

"Динамо" настаивает на трансфере полузащитника "Фенербахче"


фото: matchday.ua
Киевское "Динамо" настойчиво работает над переходом полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца

Об этом сообщает журналист Ajansspor Экрем конуре.

"Динамо" настаивает на трансфере Зайца. Новое предложение - 7 млн ​​евро. Переговоры в процессе", - написал конуре.

Ранее "Динамо" предложило 6 млн евро за 25-летнего словенца. Турецкий клуб хочет за Миху Зайца не менее 9 млн евро.

Футболист перешел в стамбульский клуб в января 2019 года bp "Эмполи" за 3,5 млн евро. За это время он забил 2 гола в 10 матчах. Также в его активе 4 гола в 15 встречах за сборную Словении. Контракт игрока с "Фенербахче" рассчитан до лета 2023 года.

Зайц преимущественно действует как атакующий хавбек, также способен сыграть центрального полузащитника.

  • 8 июля стало известно, что "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро .
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